10 aydır oyuncu Seda Sevin ile birlikte olan Kaya Çilingiroğlu, geçen kış sevgilisini kızı Zehra Çilingiroğlu, iki ay öncede oğlu Hüseyin Kaya ile tanıştırmıştı.



Posta'nın haberine göre, Kaya Çilingiroğlu'nun dostlarına, "Seda'yı çok seviyorum. Her an sürpriz yapabilirim" dediği öğrenildi.



Kaya Çilingiroğlu, ilk evliliğini Ayşem Saraçoğlu, ikinci evliliğini Hülya Avşar, üçüncü evliliğini ise Feraye Tanyolaç ile yapmıştı.

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