HT Magazin'de yer alan habere göre, 16 Mart’ta vizyona girecek olan film, Kaan ve Mete’nin Olympos’ta kalabalık bir grupla yaptıkları tatilin ardından İstanbul’a gruptan ayrı olarak motosikletle dönmeye karar vermeleriyle başlayan yolculuğu konu ediniyor.

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