Moda dergisi V Magazine’e konuşan 19 yaşındaki Jenner, bu anlaşmanın kariyerinde çok önemli olduğunu söyledi.



Kız kardeşleri sayesinde bir televizyon yıldızı olduktan sonra modelliğe adım attığında kendisiyle çok alay edildiğini kaydeden Jenner, “Ben aslında mütevazı, dürüst ve çekingen bir insanım, önemli bir markanın reklam yüzü olarak rüyalarıma kavuştum” dedi.

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