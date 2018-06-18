HT Magazin'de yer alan habere göe, son dönemin en ünlü iki modeli önceki gün aynı podyumda boy gösterdi. Lüks bir İtalyan giyim markasının Milano Moda Haftası kapsamında düzenlediği şovda yürüyen Kendall Jenner ve Bella Hadid izleyenleri kendine hayran bıraktı. Güzeller, markanın 2019 ilkbahar-yaz koleksiyonundan kıyafetler taşıdı.

Cumartesi günü Paris’te sevgilisi The Weekend’le romantik akşam yemeği yerken görüntülenen Bella Hadid, işine döndü.

Kardashian Ailesi’nin yıldızlarından Kendall Jenner, koleksiyonun en renkli kostümlerinden birini taşıdı.