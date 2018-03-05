HT Magazin'de yer alan habere göre, Raşit Bağzıbağlı, bir firmanın sponsorluğunda bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Ünlü modacı, bir otelde 30 parçadan oluşan özel koleksiyonunu sergiledi. Çağla Şıkel’in baş manken olarak podyuma çıktığı defilede kıyafetler çalınan klasik müzik eserleri eşliğinde sergilendi.



175 BİN TL’LİK BAĞIŞ



Siyah-beyaz konseptli defileyi izleyenler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Filiz Besim ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra Ece Erken, Alişan-Buse Varol, Amina Gülşe, Erhan Yazıcıoğlu ve

Hakan Akkaya da vardı.



Defileden elde edilen 175 bin TL Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlandı.

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