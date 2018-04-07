"ÇOK MEMNUNUM"

Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ, 22 yaşındaki partnerine basın toplantısında övgüler yağdırdı. Tatlıtuğ, "Çalışmak keyifliydi. Sıcak, profesyonel ve iletişimi iyi. Sonucu gayet güzel oldu, çok memnunum" dedi.

"YILLAR İYİ GELDİ"

Kıvanç Tatlıtuğ, "Yaşaldıkça, zaman geçtikçe bu halimi daha çok beğeniyorum. Yıllar bana iyi geldi. Dinginlik, huzur, mutluluk ve motivasyon kattı" dedi.

34 yaşındaki oyuncu, 'Organize İşler 2' filmi için de Yılmaz Erdoğan ile görüştüklerini söyleyerek ekledi: "Her şey netleştiği an Yılmaz Abi açıklama yapacak"