Konut satışları yüzde 4.7 arttı

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.7 oranında artarak 120 bin 198 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 18 bin 696 konut satışı ve yüzde 15.6 ile en yüksek paya sahip oldu.



Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 bin 630 konut satışı ve yüzde 10.5 pay ile Ankara, 6 bin 838 konut satışı ve yüzde 5.7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 61 konut ile Bayburt oldu.





İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2017 AĞUSTOS AYINDA 38.743 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.3 oranında artış göstererek 38 bin 743 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 32.2 olarak gerçekleşti.



İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 590 konut satışı ve yüzde 17 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 46.9 ile Bilecik oldu.





DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 81.455 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ



Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında artarak 81 bin 455 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 106 konut satışı ve yüzde 14.9 pay ile ilk sıraya yerleşti.

İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 64.8 oldu. Ankara 8 bin 16 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 347 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 9 konut ile Ardahan oldu.



KONUT SATIŞLARINDA 56.498 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 56 bin 498 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47 oldu.İlk satışlarda İstanbul 9 bin 92 konut satışı ve yüzde 16.1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 4 bin 780 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 837 konut satışı ile İzmir izledi.Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.5 artış göstererek 63 bin 700 oldu.

İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 604 konut satışı ve yüzde 15.1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 51.4 oldu. Ankara 7 bin 850 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 4 bin 1 konut satışı ile İzmir izledi.Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.4 artarak bin 684 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ağustos 2017’de ilk sırayı 524 konut satışı ile İstanbul aldı.

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İstanbul ilini sırasıyla 376 konut satışı ile Antalya, 103 konut satışı ile Yalova, 101 konut satışı ile Aydın, 100 konut satışı ile Bursa ve 99 konut satışı ile Trabzon izledi.Ağustos ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 317 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 198 konut ile Suudi Arabistan, 135 konut ile Kuveyt, 95 konut ile Rusya Federasyonu ve 81 konut ile Afganistan izledi.