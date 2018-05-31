Dünyanın en mutlu ülkesinin başkenti Kopenhag, muhteşem Rosenborg Kalesi ve Christiansborg Sarayı gibi tarihi yapıları, birinci sınıf müzeleri ve parklarıyla ziyaret edilmesi gereken en önemli şehirlerden. Kopenhag'ın gezilecek yerlerinden oluşan Kopenhag gezi rehberi, bu büyülü şehri keşfetmenize yardımcı olacaktır.

KOPENHAG'IN GEZİLECEK YERLERİ

TİVOLİ BAHÇELERİ

Kopenhag Tivoli Bahçeleri eğlence parkını görmek, Kopenhag'a gelen genç ve yaşlı tüm ziyaretçiler için bir zorunluluk gibidir. Tivoli, Belediye Binası'ndan sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesindedir. Ayrıca Kopenhag Merkez İstasyonu ile ulaşmak çok kolaydır.Tivoli Bahçeleri 1843 yılında kuruldu ve ulusal bir hazine ve uluslararası bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Tivoli Bahçeleri'nin sırrı, herkes için bir şeylerin olması. Egzotik mimarisi, tarihi binaları ve yemyeşil bahçeleri ile enfes bir manzaraya sahiptir. Geceleri binlerce renkli ışık tamamen benzersiz bir peri masalı atmosferi yaratır.

KÜÇÜK DENİZ KIZI HEYKELİ

Langelinje İskelesi'nde Kopenhag'ın en ünlü turistik mekanlarından birini bulacaksınız: Küçük Deniz Kızı heykeli. 23 Ağustos 2012'de 105 yaşında olacak. 23 Ağustos 1913'te açılan Küçük Deniz Kızı Heykeli, Danimarkalı bira üreticisi Carl Jacobsen'den Kopenhag Şehri'ne bir hediyedir. Heykel, bronz ve granitten yapılmış ve Hans Christian Andersen, peri masalında, karada yaşayan genç ve yakışıklı bir prens ile birleşmek için her şeyden vazgeçen bir denizkızından esinlenmiştir. Küçük deniz kızı, her sabah ve akşam deniz dibinden yüzeye çıkar, sudaki kayaya tüneyerek, sevgili prensini görmek ümidiyle uzun saatler boyunda kıyıya doğru bakarmış.

KRONBORG KALESİ

Kronborg Kalesi, muhtemelen Shakespeare'in Hamlet'i sayesinde dünya çapında bilinen en ünlü Danimarkalı kalesidir. Kuzey Zelanda'da bir burun üzerinde yükselen Kronborg, İsveç'te Elsinore ve Helsingborg arasındaki sesle karşı karşıya. Burçlara ve kulelere yapılan büyük tahkimatlar, Danimarka topraklarını istenmeyen ziyaretçilere karşı korumak için kullanıldı ve 1600'lü yıllarda kraliyet ailesine ev sahipliği yaptı. Kale içinde yaşayan sakinlerinin yaşam tarzını ortaya koyan rönesans ve barok iç mekanlara ve güzel bir şekilde dekore edilmiş odalara sahip. En dikkat çeken mekanlar II. Frederik'in ince balo salonu ve yüzlerce yıl boyunca kalenin altındaki soğuk muskalarda oturan efsanevi bir ulusal kahraman olan Ogier Dane heykelidir. Kale etkileyici bir anıt yapı olmasına rağmen, ününü William Shakespeare'in Kronborg odalarında gerçekleşen Hamlet dramasına borçlu.

CHRISTIANSBORG SARAYI

Küçük Slotsholmen adasında bulunan Christiansborg Sarayı, Danimarka Parlamentosu Folketinget, Yüksek Mahkeme ve Devlet Bakanlığı'na ev sahipliği yapıyor. Sarayın bazı bölümleri Kraliyet Ailesi tarafından çeşitli işlevler ve etkinlikler için kullanılmaktadır. Kraliyet Resepsiyon Odaları, Kraliçe tarafından Danimarka'yı ziyaret eden yabancı elçilerin kabul edildiği Kule Odası ve Oval Taht Odasını içerir.

Taht Odası, Danimarkalı kralların ilan edildiği balkona erişim sağlar. Büyük Salon, saraydaki en etkileyici odadır. Kraliçe'nin eşsiz ve paha biçilmez halılarını burada bulabilirsiniz.

NYHAVN LİMANI

Özellikle yaz aylarında, yerel halk gibi rıhtımda ya da birçok restorandan birinde uzun bir günün sonunu getirmek için mükemmel bir yerdir. Aslen Nyhavn, dünyanın dört bir yanından gelen gemilerin demirlediği yoğun bir ticari limandı. Bölge, denizciler, hayat kadınları, barlar ve meyhanelerle doluydu. Bugün eski limana hakim restoranlar ve güzel eski evler yenilenmiştir. Nyhavn, caz müziği ve harika yemekler ile rahat atmosferin tadını çıkaran insanlarla dolu. 9 numaralı ev, geçmişi 1681 yılına uzanan bölgedeki en eski evdir. Evin tasarımı o zamandan beri değiştirilmemiştir. Nyhavn rıhtımlarını kaplayan evlerin çoğu, ünlü Danımarkalı sanatçıların sanatçıların evleri olmuştur. Ünlü Danimarkalı masal yazarı Hans Christian Andersen de bu evlerde (67 ve 18 numaralı) yirmi yıl boyunca yaşadı.

ULUSAL AKVARYUM BLUE PLANET

Kuzey Avrupa'nın en büyük akvaryumu ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Kopenhag’ın sekiz kilometre dışında yer alan Oresund bölgesinde bulunan akvaryum, 5 farklı kolda egzotik hayvanları görme fırsatı sunuyor. Blue Planet içinde yer alan en büyük akvaryum Okyanus Tankı. 4 milyon litre masmavi deniz suyunun ışıltıları içerisinde, müren balıklarını, çekiç başlı köpekbalıklarını, mercan resiflerini ve resiflerde yaşayan binlerce renkli balığı ve diğer deniz canlılarını görebilirsiniz. Kongens Nytorv'dan Kastrup Metro İstasyonu'na metroyla 12 dakikada ulaşabilirsiniz ve buradan ulusal akvaryuma yürüyerek ulaşabilirsiniz.

YUVARLAK KULE

17. yüzyıldan kalma kule ve gözlemevi Avrupa'nın kullanılan en eski gözlemevi. Yuvarlak Kule, 1637-1642 yılları arasında IV. Christian tarafından yaptırılmıştır. 36 metre yüksekliğinde olan kule, tek bir binada kiliseyi, kütüphaneyi ve gözlemeviyi birleştiren Trinitatis Kompleksi'nin ilk kısmıydı. Yuvarlak Kule ziyaretçilerin 7,5 döngüden yukarı doğru yürümelerine olanak tanıyan 209 metrelik spiral rampasıyla ünlüdür. Spiral yürüyüşle kulenin en üst katına ulaştığınızda eski Kopenhag'ın muhteşem manzarasını seyredebileceğiniz yuvarlak platform bulunur.

ULUSAL MÜZE

Kopenhag Ulusal Müzesi, Taş Devri, Viking Çağı, Orta Çağ, Rönesans ve Modern Danimarka Tarihi'ni içeren sergilerinden oluşmaktadır. Ulusal Müze, 1743-44 yılında inşa edilen Prens Sarayı’nda yer almaktadır. Artık kraliyet ailesi tarafından kullanılmayan sarayın Büyük Salonu bazı ziyaretler için halen kullanılıyor. Galeri, odaları ve uyku alanlarını birbirine bağlayan geniş bir koridordan oluşmaktadır. Ulusal Müze, çok geniş bir etnografik koleksiyona, klasik ve yakın doğu antikalarına ait koleksiyona, madeni para ve madalya koleksiyonuna ve oyuncak müzesine sahiptir. Mimarisi ve 18. yüzyıl mobilyalarına hayranlık duyabilirsiniz.

STROGET SOKAĞI

1,1 kilometre ile Avrupa'nın en uzun yaya caddelerinden biri olan Strøget Caddesi'nde, büyük uluslararası markaların mağazalarını bulabilirsiniz. Sokak ayrıca Kopenhag’daki sokak sanatçılarıyla da popülerdir. Bu sayede müzisyenlerin ve akrobatların gösterilerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

KOPENHAG'DA ŞEHİRİÇİ ULAŞIM

Kopenhag'ın toplu taşıma altyapısı, dünyadaki en verimli ve güvenilir ülkeler arasındadır. Toplu taşıma, Kopenhag'da ziyeret etmek istediğiniz her yere kolaylıkla ulaşmanızı sağlayacaktır. Kopenhag'da tren, metro ve otobüs (su otobüsü dahil) aynı bilet geçerlidir. Tek bilmeniz gereken, yolculuğunuzda kaç bölgeye gideceğiniz. Metro sizi havalimanından Kopenhag merkezine sadece 20 dakikada götürüyor.

Kopenhag Merkez İstasyonu'na gitmek istiyorsanız, tren en iyi seçenek. Kongens Nytorv veya Nørreport gibi merkez istasyonlara gitmek isterseniz metroya binmelisiniz.

5C otobüs hattı sizi doğrudan Kopenhag Merkez İstasyonu, Belediye Meydanı, Nørreport ve diğer istasyonlara götürecektir. Otobüsle havaalanından Merkez İstasyon'a yaklaşık 30-35 dakika sürer.

METRO İLE ULAŞIM

Metro, tüm gün ve gece, haftanın her günü hizmet vermektedir. Her tren yoğun saatlerde 2-4 dakika arasında, haftasonlarında 3-6 dakika arasında, Cuma ve cumartesi gecesi saat 01:00'den sonra 7-15 dakikalık bir arayla çalışmaktadır.

Kopenhag'da toplu taşıma araçlarını kullanırken, ailenin tüm üyelerinin geçerli bir bileti olmalıdır. Geçerli bir bilet olmadan ya da eksik biletle seyahat ediyorsanız kişi sayısına göre ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz.

OTOBÜSLERLE ULAŞIM

A-otobüsleri Kopenhag merkezindeki ana otobüslerdir. Her yoğun saatlerde 3-7 dakikada bir (sabah 07: 00-09: 00 arasında, öğleden sonra 15: 30-17: 30 arasında) ve genellikle yaklaşık 10 dakikada bir çalışırlar ve her saat hizmet vermektedir.

S-otobüsler, yoğun saatlerde her 5-10 dakikada bunun dışında her 20 dakikada bir hareket eder. S-otobüsler, daha az durakta durduğu için A-otobüslerden daha hızlıdır. Genellikle sabah 06:00 ile gece saat 01:00 arasında hizmet verirler.

Gece otobüsleri gece saat 01:00 ile 05:00 arasında hizmet vermektedir. Otobüs duraklarını otobüs durağı işaretlerinin gri rengiyle tanıyabilirsiniz. Gece otobüslerinin hepsi N otobüsleri, örnek olarak 85N.

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