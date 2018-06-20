Dünyanın en büyük altıncı kripto para borsası olan Bithump, dün gece saatlerinde siber saldırıya uğradı. 30 milyon dolar değerinde kripto paranın çalındığı saldırının ardından Bithump, Güney Kore yerel saatine göre 00:53'de borsadaki bütün varlıkların soğuk cüzdanlara aktarıldığını, depozito ve para çekme işlemlerinin ise askıya alındığını açıkladı.

İlk etapta büyük ses getiren olay, Bithump kullanıcılarının yoğun şikayetlerine neden oldu. Ardından Bithump, resmi Twitter adresinden, "Kontrollerimizin ardından 30 milyon dolar değerinde çeşitli kripto para birimlerinin çalındığını anladık. Söz konusu kripto para birimleri Bithumb tarafından karşılanacak ve borsadaki varlıklar soğuk cüzdanlara aktarılacak." açıklamasında bulundu. Böylelikle Bithump kullanıcılarının zararlarının karşılanacağı belirtildi.

Siber saldırı, kripto para piyasalarını olumsuz etkiledi

Yaşanan siber saldırının ardından 6,718,35 dolar olan Bitcoin değeri, 6,561,79 dolara geriledi. Bithump'un tweet'inin ardından sabah 10:03'te ise Bitcoin yeniden çıkış gösterdi ve 6,614,49 seviyesine ulaştı. Benzeri şekilde Ethereum da 535 dolardan 521.07 dolara kadar geriledi.