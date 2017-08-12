86 yıl önce, dünyada acayip şeyler dönüyor, savaş ve kıtlığın etkilerinden sıyrılmaya çalışıyorduk. O sıralar İzmir’de Türkiye’nin ilk fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı açıldı. Fuarda aslında ciddi bir ticaret hacminden bahsediliyordu ama insan hayatına ve gazete sayfalarına yansıyan fuar eğlenceleriydi... Şimdi eski sanatçılardan kime sorsanız “Ah nerede o eski İzmir Fuarı günleri” der. O zamanlardan bu zamana, gelişerek devam eden köklü ve özel bir etkinliğe dönüştü.

Fuarın bir ciddi, beyaz yakalı yanı var; bir de eğlendiren yanı. Fuarın bu yılki teması “Enerji”. İş dünyasından yerli ve yabancı isimler mühim meseleler konuşurken, sanat ve müzik sevenlere de konserler, tiyatrolar, sahne şovları ve sinema günleri enerji dolacak... Size biraz etkinliklerden söz edeyim, kaçırmanızı istemem...

(China Moses)

REZERVASYON YAPTIRIN

Geçen yıl ilki düzenlenen ve epey de ilgi gören Mogambo Caz Günleri bu yıl da iddialı. Caz sahnesindeyse Amerikalı caz vokali Lisa Simone, uzun yıllar Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yapan Della Miles ve geçenlerde İstanbul’da konser veren Dee Dee Bridgewater’ın bu sefer kızı China Moses İzmir’de olacak. Yerli isimlerden de Ferit Odman, Bülent Ortaçgil, Fatih Erkoç, Vedat Sakman ve Tuna Kiremitçi akustik ve caz parçalarıyla performans sergileyecek. Yalnız geçen yılki deneyimlerimize dayanarak, mutlaka rezervasyon yaptırın. Kapıda kalabilirsiniz... Güncel müzik sevenler için de konser var. Çim Konserleri kapsamında Buika, Teoman, Candan Erçetin Nilüfer, Doğukan Manço, Sıla, Mabel Matiz, Demet Akalın, Volkan Konak gibi müzisyenler sahneye çıkacak.

(Giant Elephant)

Fuarın bir diğer güzelliği sahne sanatlarından da özel etkinliklerin yer alması. Kimisinin bileti çoktan tükenen tiyatro oyunları arasında John Cameron Mitchell tarafından yazılan müzikal Hedwig ve Angry Inch, Moliere’nin Cimri oyunu, Ahududu, Bir Zamanlar Gazino’da, Beni “Nükhet Duru” Sanıyorlar, Pınar Çocuk Tiyatrosu var. Şovlar da rengârenk; Sirk Tiyatrosu’nun Alice Harikalar Diyarında’sı, Hisse-i Şayia “Bir Evlilik Komedisi”, Mahşer-i Cümbüş, Meraviglia Show, The Giant Elephant, The Bubbles Show, Ritim Show gibi birçok şey var. Ayrıca eski fuar seyircilerinin ballandıra ballandıra anlattıkları açık hava sinemasını da deneyimleyebileceksiniz. Üstelik ücretsiz!

(The Bubbles Show)

Bir de uzayın derinliklerini keşfedeceğiniz Interstellar sergisi fuar boyunca açık olacak.

Yazarlar da orada

İzmir Sanat Merkezi Bahçesi’nde gerçekleştirilecek Edebiyat Sohbetleri’nde, Oya Baydar, Mine Söğüt, Özcan Yüksek, Aslı Erdoğan, Ercan Kesal, Arif Keskiner ve M. Melih Güneş gerçekleştirecekleri sohbetin ardından kitaplarını imzalayacak.

Rusya, İzmir’e geliyor...

Bu yılın partner ülkesi Rusya. Rusya Enerji Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Ekonomi Kalkınma Bakanı ile Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve bir heyet fuara gelecek. Fuar süresince, Rusya Federasyonu ile ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler ile yeni işbirlikleri geliştirmeye yönelik çok sayıda toplantı gerçekleştirilecek. Onur Konuğu İli de Muğla. İzmir İş Günleri Toplantıları 17-18 Ağustos tarihlerinde Swissotel’de gerçekleşecek.

86. İEF’in giriş saatleri 16.00-23.00, fuar çarşısının giriş saatleri ise 12.00-23.00. Fuar giriş ücretleri “İzmirim Kart” ile tam 3, öğrenci 2 lira olacak. Engelli, refakatçi, gazi ve gazi yakınları ile şehit aileleri fuara ücretsiz giriş yapabilecek.