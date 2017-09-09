HT Cumartesi'den Ece Ulusum bu hafta yazısında, ünlü müzisyen Olafur Arnalds ile yarın Beykoz Kundura'da düzenlenecek olan konser öncesi bir söyleşiye yer verdi.

BAFTA ödüllü İzlandalı müzisyen ve prodüktör Olafur Arnalds ile Janus Rasmussen’in Kiasmos projesi başladığı ilk günden bu yana müzikseverlerin dikkatini çekti. Ekimde yeni albümleri çıkacak ikili minimal techno’yu piyano ve synthesizer’la harmanlıyor. Müzik otoriteleri onların bu benzersiz sound’unu epey övüyor. Elektronik müziğe aşina olmayanı bile kendilerine çekmeyi başarıyor. Daha önce de İstanbul’da konser veren Kiasmos bu sefer Salon’un yeni projesi Gezgin Salon kapsamında sahnede olacak. Üstelik atmosfer olarak etkileyici bir yerde, Beykoz Kundura’da. Etkinliğin yeni isimlerini de umarım yakında duyarız... Yarınki konseri öncesi Olafur Arnalds sorularımızı yanıtladı. Gerçi yoğunluğundan dolayı birçok soruyu atlamak zorunda kaldık, yine de yanıtları yarın için ipucu veriyor.

Epey büyük bir ekipmanınız var. Nasıl topladınız onca şeyi? Neler var?

Sürekli yeni sesler bulma arayışındayız. Yıllar süren bu saplantılı arayış ve biriktirmenin sonucu hepsi...

Konserlerde doğaçlama bir şeyler yapmayı seviyor musunuz?

Evet, her konser birbirinden çok farklı. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. İşin içine mümkün olduğunca doğaçlamayı dahil etmeye çalışıyoruz. Zaten bence her seferinde aynı şeyleri yapmaya devam edersek canlı sahne performansları biraz sıkıcı olurdu.

Konserler sırasında kullandığınız görselleri parçalarla eşleştirme işi nasıl oluyor? “İşte bu” dediğiniz an nasıl oluyor?

Yetenekli görsel sanatçılar Stuart Bailes (ışık) ve Máni Sigfússon (video) ile işbirliği yapabildiğimiz için gerçekten çok şanslıyız. Dolayısıyla çoğunlukla bu konudaki sorumluluklar onlara kalıyor. Bizse ses üretmeye konsantre olabiliyoruz. Ancak görselleri sound ile senkronize etmek için MIDI sinyalleri kullanıyoruz.

Alman elektronik müzik dünyasını nasıl buluyorsunuz?

Her ülkeden müzik dinliyoruz ama en sevdiğim elektronik sanatçıların çoğu Almanya’dan.

Geçenlerde DJ Tiga, Roma’da çaldığı setin çok kötü olduğunu söyleyip özür diledi. Siz bu durumu nasıl yorumlarsınız?

Ben de o haberi gördüm ve dürüstlüğünü takdir ettim. Bununla birlikte, sanatçı deneyiminin, izleyicinin konser tecrübesinden tamamen farklı olabileceğinin de farkında olmak önemli. Bazen bir konserde kötü olduğunuzu hissettiğinizde izleyici harika olduğunu da düşünebiliyor. Böyle bir durumda bu tür bir açıklama yapmak pek iyi bir fikir gibi görünmüyor. Ancak başarısız olduğumu düşünseydim ben de açık ve dürüst olmayı seçerdim.

Sizin için “Müziğin geleceğine yön veren” gibi sözler yazılıyor. Böyle şeyleri umursuyor musunuz?

Bu tür yorumlar harika. Ancak bu tarz yakıştırmaların çoğu boştur, dikkat çekmeye yarar. Söz ettiğiniz gibi böyle bir misyon sırtlanmak istemeyiz.

Sahnede nasıl göründüğünüzü umursuyor musunuz?

Evet. Tıpkı sahnemizin her aşamasında neler yapacağımızı düşünüyorsak, nasıl göründüğümüz konusunda da zaman ve enerji harcıyoruz. Ancak çok fazla da değil ama bu bir puzzle’ın parçası.

Bundan sonra neler var?

Blurred çıktı, EP çalışmaları var ve yıl sonuna kadar birkaç sahne daha alacağız. Sonra solo projem ve Janus’un ürettiği gibi diğer girişimlerimiz de var ama önümüzdeki yıl biraz ara verebiliriz.

NASIL GİDECEĞİZ?

Beykoz Kundura’ya ulaşım deniz yolundan da sağlanabiliyor. Dentur’un Kadıköy-Beykoz, Beşiktaş- Beykoz ve Kadıköy-Beşiktaş- Beykoz seferleri var. Ayrıca Gezgin Salon etkinliği için yarın Kadıköy’den 16.00 ve 19.00’da, Beşiktaş’tan 17.00’de ve 19.20’de tekne seferleri olacak.