HT Magazin'de yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde ablası Kim Kardashian’ın saçlarını pembeye boyatıp dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başarmasından sonra aynı taktiği uygulayan Jenner, yeni stilini sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

Yeni anne olan 20 yaşındaki Kylie’nin karnının yarısının göründüğü fotoğraf ise, fiziğini korumayı başardığı yönünde yorumlar aldı.