Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil satışları 2018'in ocak-mart aylarında 158 bin 430 adet olarak gerçekleşerek, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 artarken, lüks (E) segment yüzde 11,8 büyüdü. Geçen yıl ilk çeyrekte 3 bin 100 lüks otomobil satılırken, 2018'in aynı döneminde bu rakam 3 bin 466'ya çıktı.
E segmentinde bu dönemde en fazla bin 134 adetle BMW 5 Serisi satıldı. Sıralamada Mercedes-Benz E 846 adetle ikinci, Audi A6 TDI 326 adetle üçüncü oldu. Audi A6 TFSI, Volvo XC60, Volvo S90, Mercedes-Benz GLC ve Porche Macan da bu segmentte en çok satılan otomobiller arasında yer aldı.
Lüks otomobil pazarında Land Rover Range Rover Evoque Convertible, Maserati Ghibli, Volkswagen Touareg ile Lexus GS ve RC bir tane satılan modeller oldu.
ULTRA LÜKS PAZARI YÜZDE 2.8 BÜYÜDÜ
Bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ultra lüks (F) segmentte ise yüzde 2,8 artışla 805 otomobil satıldı. F segmentinde en çok 202 adetle Volvo XC90 satılırken, bu modeli, 111 adetle BMW X5 takip etti. Ultra lüks pazarda yalnızca birer tane satılan modeller Aston Martin Rapide S, BMW i, Ferrari 488GTP, Ferrari 812 Superfast, Hyundai Genesis, Jaguar F-Type Coupe, Maserati Quattroport oldu.
Bu yılın ocak-mart döneminde lüks ve ultra lüks otomobil satışları birlikte değerlendirildiğinde ise toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 büyüyerek 4 bin 271'e yükseldi.
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