Manchester United, Real Madrid'in genç yıldızı Marco Asensio için kesenin ağzını açtı. İspanya basınında yer alan habere göre; Manchester United, sezon sonunda Marco Asensio için Real Madrid'e 200 milyon euro ödemeye hazır. İspanya'dan Don Balon'un verdiği haberde; Cristiano Ronaldo'nun bu tekliften haberdar olduğu ve Real Madrid'in yöneticilerini uyardığı belirtildi.

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin de İspanyol futbolcu için devreye girdiği ve 150 milyon euro'luk bir teklif hazırladığı iddia edilmişti. Real Madrid ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki Asensio, bu sezon 40 maçta 10 gol attı ve 4 asist yaptı. (Sporx)