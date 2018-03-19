Bilgisi olmadan adına açılmış hesaplardan yapılan paylaşımların büyük bir hızla yayılmasından endişelenen ünlü oyuncu, eşi Arzum Onan'dan yardım istedi.



Arzum Onan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı: Mehmet'in hiçbir sosyal medya hesabı yoktur! Bilginize sunuyor, sevgi ve selamını iletiyor, "Elçiye zeval olmaz" diyor...

Mehmet Aslantuğ ile Hülya Avşar arasındaki diyalog uzun süre konuşulmuştu.