HT Magazin'de yer alan habere göre, kendi markasıyla ve ‘Gücünü yaşa’ sloganıyla satışa çıkarmaya hazırlandığı kozmetik ürünüyle ilgili toplantısının olduğunu belirten ünlü oyuncu, “Uzun zamandır aklımda olan bu projeyi nihayet hayata geçirdim” dedi.

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