Meryem 9. bölüm fragmanı - Meryem oyuncuları

Meryem 9. bölümü ile bu akşam izleyicilerle buluşuyor. Dizinin 9. bölümünde Komiser, sokak ortasında saldırıya uğruyor ve onu kurtarmak için koşan Güçlü vuruluyor. Peki Meryem'in yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Meryem 9. son bölüm fragmanı ve özeti...

MERYEM 9. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Meryem dizisinin 9. bölümünde heyecanlı sahneler devam ediyor. Meryem Oktay'ı, Yurdal'ın rezidansında suçüstü yakalar. Burcu ve Güçlü, kol düğmesini bulmak için çalışırlar. Fakat kol düğmesinin kimin olduğunu öğrenmek isterken başlarına büyük bir tehlike gelecek. Oktay'a aşık olan Beliz, katil olduğunu öğrendikten sonra Oktay hakkında ciddi bir karar vermek zorunda kalır.

İçinde sıkıntı hisseden Meryem buna son vermek ister ve kaza günü yaşananları Selma'ya itiraf etmek ister. Savaş ve Meryem'în uzak durması gerekirken olanlardan sonra daha da yakın olurlar. Arif ise büyük koz oynayacaktır. İlk kozu ile Oktay'ın sakladığı foyalarını ortaya çıkaracaktır.

MERYEM 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Meryem, 8. bölümde Oktay adım adım amaçlarına ulaşmıştı. Yurdal Sargun ile işbirliği yapmıştı. Sargun'un bir diğer amacı holdingde çalışmaktır. Fakat en önemli amacı Savaş'ın Meryem'den uzak tutmasıydı. Savaş, kliniğe Arif'i tekrar işe aldırır. Meryem savaşa güvenmeye başlar. Kaza esnasında bulunan Ş harfli kol düğmesi ortalığı karıştırır. Oktay kol düğmesinin bulunduğunu duyunca heyecana kapılır. Bu esnada Savaş Meryem'i, Oktay'dan uzaklaştırmıştı.

MERYEM DİZİSİ OYUNCULARI

Furkan Andıç (Savaş Sargun)

Sargun Ailesi'nin veliahtı. Mütevazı ve vicdanlı bir genç adam. Sevgilisi Sevinç, Meryem ve Oktay’ın yaptığı kazada karnında bebeğiyle ölünce dünyası darmadağın oluyor. Şimdi tek amacı intikam. Doğrunun peşinden giden, yalanla oyunla işi olmayan biri.

Ayça Ayşin Turan (Meryem Akça)

Hikayenin en masum karakteri. Babası Arif’in fırınında çalışıyor. Annesini kaybetmiş. Babası ve sevgilisi Savcı Oktay’dan başka kimsesi yok. Sevgilisi Oktay’ın suçunu üstleniyor ve normal giden sakin hayatı bir gecede altüst oluyor. Hem büyük bir sırrı saklamak hem de kendine söylenen yalanlara rağmen hayatla baş etmek zorunda.

Cemal Toktaş (Oktay Şahin)

Meryem’in uzun zamandır sevgilisi. Savcılık görevine başlamadan önceki gece kazaya karışıyorlar. Direksiyonda kendisi olmasına rağmen Meryem’in suçu üstlenmesini kabul ediyor. Kendisini kurtarmak için her türlü yalanı söyleyebilecek, para ve güç için her şeyi göze alabilecek biri. Gözü hep yüksekte.

Açelya Topaloğlu (Derin Berker)

Savaş’ın çocukluk arkadaşı. Ama ona yıllardır aşık ve Savaş’ı kaybetmemek için bunu saklıyor. Aşkı için her şeyi yapabilecek kadar gözü kara.

Bestemsu Özdemir (Beliz Bilen)

Başarılı ve zengin bir boşanma avukatı. Savcı Oktay’ın üniversiteden arkadaşı ve gizli sevgilisi. Oktay’ın, Meryem’den ayrılıp kendisine kalmasını bekliyor. Aşkı yüzünden Oktay’ın isteğiyle bu yalanlarla dolu hikayenin bir parçası haline geliyor.

Uğur Çavuşoğlu (Yurdal Sargun) Savaş ve Naz’ın babası. Pek çok önemli inşaat projesine imza atmış bir müteahhit. Hırsı ve acımasızlığı ile bilinen bir işadamı. Derin ile tek oğlu Savaş’ı evlendirmek istiyor. Karısının ölümünden çok kısa bir süre sonra Tülin ile evleniyor. Komiser Burcu. İşini doğru yapmaya çalışan, dürüstlükten yana bi karakter. İnatçı ve gördüğü usulsüzlüklere göz yummuyor. Meryem’in davasında etkin bir rolü olacak. Kenan Acar (Güçlü Tekiner) Sargun Malikanesi'nin müştemilatında çalışan Gülümser’in oğlu. Savaş’la beraber büyümüşler, onun kardeşi, dostu, sağ kolu, her şeyi. Savaş ile beraber Sevinç’in ölümünden sonra davanın ve katilin peşine düşüyorlar. Sema Öztürk (Tülin Sargun) Yurdal’ın ikinci karısı, Savaş ve Naz’ın üvey annesi. Yurdal’ın nasıl bir insan olduğunu iyi biliyor ve onun planlarının yürütülmesinde pay sahibi. Savaş ile anlaşamasa da Naz üzerinde daha etkili. Serenay Aktaş (Burcu Aktar)

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Meryem 9. bölüm

Meryem 9. bölüm özeti

Meryem 9.bölüm fragmanı