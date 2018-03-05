HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, eski yönetimin yerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah’ı asil üye olarak atadı. Kayyum ekibinin başkanlığını Yavuz Bingöl yapacak.



Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Birliğinizin idari ve mali işlemlerinin denetlenmesi, bir önceki teftişte sunulan tekliflerin yerine getirilip getirilmediğinin tespiti ve bazı üyeler tarafından ileri sürülen iddialarla ilgili gerçekleştirilen incelemeler neticesinde yapılan tespitlere dayanılarak alınan karar kapsamında birliğiniz üyelerinin daha fazla zarar görmemesi için, olağanüstü genel kurul yapılıncaya kadar mevcut yönetim kurulunun tedbiren işten el çektirilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.



Yedek üye olarak Vedat Çetinkaya, Celal Yancı, Osman İşmen, Yücel Ama, Ali Kocatepe, İclal Aydın ve Selahattin Akarsu atandı.

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