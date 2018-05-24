Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’dan oluşan Türk rock grubu MFÖ, 26 yıl önce piyasaya çıkan “Agannaga Rüşvet” ve “Mazeretim Var Asabiyim Ben” adlı iki albümün satışında paylarına düşeni alamadıklarını iddiasıyla Avrupa Müzik’e açtığı 25 bin liralık tazminat davasında uzlaşma sağlanamadı. Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi.
MFÖ’YE PAYINI ÖDEMEDİ İDDİASI
Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde davalı Avrupa Müzik’in, Raks Müzik şirketinin 2007’de iflasından sonra Fuat Güner, Mazhar Alanson ve Özkan Uğur’a ait “Agannaga Rüşvet” ve “Mazeretim Var Asabiyim Ben” adlı albümlerin içindeki tüm şarkıları İflas Masası’ndan alarak kendi adına eser işletme belgesi düzenlettiği öne sürüldü. Avrupa Müzik şirketinin elinde bulundurduğu eser işletme belgesinin sadece albümlerin kaset ve CD olarak çoğaltılmasını kapsadığının belirtildiği dilekçede, “Ancak albümlerin dijital ortamda kullanımını kapsamıyordu. Davalı Avrupa Müzik’in iki albümdeki eserleri internette kullanmak, dinletmek, satmak vb. hak ve yetkisi yoktur. Ayrıca davalı Avrupa Müzik şirketi kaset ve CD satışlarından MFÖ’ye düşen paylarını da ödememiştir. Müvekkil MFÖ adlı müzik grubunun davalı müzik şirketine çektiği ihtarname cevapsız kalmıştır. Şimdilik 10 bin lira maddi, her bir davacı için 5’er bin liradan 15 bin lira manevi olmak üzere toplam 25 bin liralık tazminat davamızın kabulüne karar verilsin. Müvekkillerin 10 yıllık süreçte uğradıkları zararın ise bilirkişi incelemesi ile hesaplanmasını talep ediyoruz” denildi.
DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ
Davanın reddini isteyen Avrupa Müzik şirketinin avukatı ise iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Davalı Avrupa Müzik’in avukatı cevap dilekçesinde, “Davaya konu “Agannaga Rüşvet” ve “Mazeretim Var Asabiyim Ben” isimli iki albüm ile müvekkil şirket Avrupa Müzik’in arasında herhangi bir ilgi yoktur. Raks Müzik şirketinin iflas dosyasından MFÖ’ye ait herhangi bir albüm ya da şarkı satın alınmamıştır. Bu durum Kültür Bakanlığı’nın kayıtları incelenince ortaya çıkacaktır. Davacılar eser sahibi değildir. Eser sahibi Raks Müzik’tir. Dava konusu iki albüm 1992 yılında Raks Müzik şirketi tarafından piyasaya çıkartılmıştır. Davacılar aradan 25 yıl geçtikten sonra iki albümü dava konusu etmişlerdir. Davacıların iddia ettiği haklarının zaman aşımına uğradığının kabulü gerekmektedir. MFÖ’nün haklarının yapımcı Raks Müzik şirketi tarafından iflas kararının kesinleşmesi üzerine İflas Masası’ndan yapılan açık artırmayla başka kişilerce satın alındığı anlaşılmaktadır. İki albüm ihale edilmiş ve ihale kesinleşmiştir. MFÖ iki albümle ilgili gerek iflas aşamasında ve gerek ihale aşamasında itirazda bulunmamıştır. Davanın reddine karar verilsin” dedi. Davanın önceki gün görülen duruşmasına davacılar MFÖ grubu üyeleri katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Mahkeme hakimi taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.