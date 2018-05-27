Milliyetçi Haraket Partisi ( MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin seçim beyannamesini açıkladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre MHP’nin seçim vaatleri arasında öne çıkan başlıklar şöyle;

AVM yasasının yeniden düzenlenmesi, staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması, yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafa vergisiz akaryakıt sağlanması, çiftçilerin kullandığı mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması, işsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilmesi, gençlerin iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması, asgari ücretten vergi alınmaması şeklinde.