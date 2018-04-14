Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelen Türk özel jeti İran'da düşmüştü. Düşen jette ünlü işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettebat hayatını kaybetmişti.



Mina Başaran hayatını kaybetmeseydi bugün Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı düğünle hayatını Murat Gezer'le birleştirecekti.



İHA'nın haberine göre, Mina Başaran'ın düğün gününde annesi Beril Başaran, kızının mezarını ziyaret etti. Sabahın erken saatlerinde kızının kabrine gelen anne Başaran, kızı için dualar etti.



HANGARINA VE UÇAĞINA ADI YAZILDI

Başaran Holding bünyesindeki MC Havacılık'a ait Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde yapımı devam eden uçak hangarına Mina ismi de yazıldı.



MC Havacılık' ait Bombardier Global Express TC-FRK kuyruk tescilli uçakta da Mina yazısının yer aldığı görüldü.

MİNA BAŞARAN KİMDİR?

Ailesinin tek kızı ve Başaran Holding'in veliahtı olan 28 yaşındaki Mina Başaran 2013 yılından beri şirkette aktif rol alıyordu. Mina Başaran'ın Can adından erkek kardeşi var. Mina Başaran pek çok dergiye seyahat yazıları da yazıyordu.

Özel jette Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının olduğu öğrenildi. Gıda, turizm, yatçılık, inşaat ve enerji alanlarında iş yapan Hüseyin Başaran'ın işlerindeki en büyük yardımcısı kızı Mina Başaran'dı. Başaran, Koç Üniversitesi'nde işletme bölümünü okuduktan sonra European Business School'da lüks marka yönetimi üzerine master eğitimi almıştı.

Mina Başaran ile Murat Gezer, mutlu ilişkilerini Ekim ayında resmiyete döküp nişanlanmıştı.

14 NİSAN'DA DÜNYA EVİNE GİRECEKTİ

Başaran Grubu'nun genç veliahtı Mina Başaran ile Murat Gezer, mutlu ilişkilerini Ekim ayında resmiyete döküp nişanlanmıştı. Soho House'da dillere destan bir törenle nişanlanmıştı. 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün töreni ile evleneceklerdi.

BABASI VE ANNESİ PROJELERİNE ONUN İSMİNİ VERMİŞTİ

Anne Beril Başaran'ın, mega yat iç mekan tasarımına Mina ismini verdiği öğrenildi. Mina Başaran'ın adı Başaran Yatırım Holding'in Kadıköy'da yaptığı bir rezidans prjoesine verilmişti. Mina Başaran Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştu. Londrada da yüksek lisansını tamamlamıştı.

