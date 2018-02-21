Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2017 Aralık Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalışla 3 milyon 554 bin tona geriledi.

Söz konusu dönemdeki toplam petrol dış alımı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yüzde 23,7 azalışla 1 milyon 911 bin tona indi. En fazla ham petrol ithalatı 656 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 432 bin tonla İran, 284 bin tonla Rusya izledi.

Motorin ithalatı geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,2 artarak 1 milyon 307 bin tona, havacılık yakıtları ithalatı ise yüzde 213,2 artışla 7 bin tona yükseldi. İthalatın geriye kalan bölümünü denizcilik yakıtları ve diğer ürünler oluşturdu.

Aralıkta motorin türleri üretimi ise yüzde 16,3 azalışla 802 bin tona indi. Benzin ürünleri üretimi yüzde 10,9 azalışla 389 bin tona, havacılık yakıtları üretimi yüzde 1,2 azalışla 335 bin tona geriledi. Söz konusu dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 26 azalışla 1 milyon 916 bin ton oldu.

BENZİN İHRACATI AZALDI

Aralıkta havacılık yakıtları ihracatı 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 20,1 azalışla 228 bin tona, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 45 azalışla 118 bin 265 tona indi.

Bu dönemde motorin türleri ihracatı ise yüzde 22,3'lük artışla 8 bin tona ulaştı. Benzin türleri ihracatı ise yüzde 27,4 azalarak 170 bin tona düştü. Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 28,3 azalışla yaklaşık 572 bin ton oldu.

PETROL ÜRÜNLERİ SATIŞLARINDA ARTIŞ

Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları aralıkta 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 2 milyon 321 bin tona yükseldi.

Söz konusu dönemde motorin türleri satışları yüzde 1,6 artışla 1 milyon 967 bin tona yükseldi. Benzin türleri satışları ise yüzde 3,8 artışla 181 bin tona çıktı.