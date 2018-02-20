HT Magazin'de yer alan habere göre, Muazzez Ersoy, Etiler’de yürüyüş yaparken karşısına çıkan golden retriever cinsi köpeği, sahibini bulabilmek için ofisine götürdü. Ofiste oynadıkları sırada köpeğin elini ısırması üzerine şarkıcı hastaneye kaldırıldı.



Kuduz aşısı olan Ersoy, “Ufak bir talihsizlik yaşadım ama şimdi iyiyim” dedi.

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