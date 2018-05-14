HT Magazin'de yer alan habere göre, usta sanatçı Erol Evgin’in müzisyen oğlu Murat Evgin de Cannes Film Festivali’ne gitti. Türk film müziği bestecisi olarak festivale katılan Murat Evgin’in Avrupa’dan film müziği teklifi aldığı öğrenildi.



Cannes sahillerinde smokiniyle poz veren Evgin, “Çocukluğumdan beri izlediğim yıldızların arasında olmak harika bir duygu” dedi.

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