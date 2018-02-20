Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, son dönemde kendi aleyhlerine hakem hataları olduğunu savunarak, "Biz Galatasarayız, haftada 2 demeç, 3 tane zırlayan sözler söylemeyiz. Hakemlerde art niyet görmüyoruz ancak aynı hakem aynı hatayı 7 kere yapıyorsa bunun anlamı insan hatası değilidir." dedi.

Türk Telekom Arena'da Jeunesse Global ile yapılan sponsorluk anlaşmasında Başkan Cengiz, gündeme dair soruları yanıtladı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, hakemlerle ilgili taraftarlarının ve camiasının tepkilerini çok iyi bildiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Burası Türkiye. Maalesef, Cenap Şahabettin'in dediği gibi, 'Bu ülkede mütevazı görünmeyin, gerçek sanırlar.' Siz ne kadar efendi olursanız, asil cevap verirseniz, bu maalesef yanlış değerlendiriliyor. Sizin efendiliğiniz, kibar duruşunuz, zayıflık pısırıklık, özür dileyerek söylüyorum, yumuşaklık olarak algılanıyor. Biz, Galatasaray olarak ağlak ve zırlak bir toplum değiliz. Biz mağlubiyeti de sinemize gururla çekeriz. Genel bir savaşta, kısa bir mağlubiyetler alabiliriz. Biz Galatasarayız ve asla pes etmeyiz. Biz çarpışarak, vuruşarak ölürüz. Biz Galatasarayız, haftada 2 demeç, 3 tane zırlayan sözler söylemeyiz. Hakemlerde art niyet görmüyoruz ancak aynı hakem aynı hatayı 7 kere yapıyorsa bunun anlamı insan hatası değilidir."

"FEDERASYONU, MHK'Yİ FANATİK FENERBAHÇELİ YÖNETSİN"

Mustafa Cengiz, kim yönetirse yönetsin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) görev alanların tarafsız olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Federasyon bizim federasyonumuz, MHK bizim komitemiz. Basında anlamsız laflar var, 'MHK Galatasaraylı, TFF Beşiktaşlı.' diye. Federasyona da MHK'ye de fanatik Fenerbahçeli gelsin. En değerli rakibimiz oldukları için söylüyorum. Bir insan tuttuğu takım ne olursa olsun objektif değerleri yerin altına alıyorsa 'Yazıklar olsun.' deriz. Bu oyunda da olmayız, bu oyunu da bozarız."

"HAKEMLER TRAŞ OLURKEN AYNAYA BAKSIN"

Cengiz, hakemlerin adalet dağıtıcı kişiler olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakemlere sesleniyorum, lütfen tıraş olurken aynaya bakın. Maçları tekrar izleyip bakın. Bütün tartışmalı pozisyonlar Galatasaray'ın aleyhine yorumlanıyor. Galatasaray'a çok rahat kart çıkarılıyor, yan hakem çok rahat müdahale ediyor. Eşitlik olsun. Türkiye'de hakemler yanlış eğitiliyor. Hakemlerden adalet bekliyorlar, yanlış. Hakemler adalet dağıtamaz. Hakem tahkim demektir, gözleyen demektir. İngilizcesi 'Referee', referanstan gelir. Sahada siz hakemi hakim olarak görürseniz, bu takıma yanlış yaptım öbürüne de yanlış yapayım duygusuna kapılır. Hakemler hakim değildir. Hakem, gördüğünü çalan, kuralları uygulayan egemendir. Hakemler kendilerini hakim zannetmesin, haklarımızı da yemesin. Galatasaray'ın lütfen önünü kesmeyin. Herkese adil olun. Kimse mutlu değil. Galatasaray asla pes etmeyecektir."

MHK'nin kendi içindeki sorunlarla ilgilenmediklerini anlatan başkan Cengiz, "Yeter ki haksızlık yapmasınlar, objektif olsunlar. Toplumsal kanaat ve vicdan önemlidir. Toplum vicdanında, bir takıma, gruba ve bir aileye haksızlık yapıldığına inanılıyorsa o vicdan sel olur haksızlık yapanı ezer." değerlendirmesinde bulundu.

"MALİ AÇIDAN İYİ DURUMDA DEĞİLİZ"

Mustafa Cengiz, UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) uygulamasıyla ilgili "Galatasaray Avrupa'dan ceza alır mı?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Maalesef mali açıdan iyi bir durumda değiliz. Uymadık buna (FFP). Açık konuşalım, biz geldiğimiz günden beri FFP'yle ilgili çalışıyoruz. Mesaimizin yarısını buna veriyoruz. Federasyonumuz da Servet Yardımcı başkanımız da bu konuda bize yardımcı olacak. Türk takımlarının içinde bulunduğu durumun UEFA tarafından anlayışla karşılanmasını istiyoruz. Biz 3 haftada 8.5 milyon lira stat geliri elde ettik. İnşallah 4,5 olur ama 3 büyük kulüp Türk sporunun çimentosudur."

Geldikleri günden beri 24 saatlerini Galatasaray için harcadıklarını vurgulayan Cengiz, eski başka Dursun Özbek'in kulüpten alacaklarıyla ilgiliyse, "Sevgili Dursun başkanımız değerli bir Galatasaraylıdır. Bizim kimseye özel bir kastımız, düşmanlığımız yok. O da kendi perspektifi içinde Galatasaray'a hizmet etmiş, maddi yardımda bulunmuş bir kardeşimizdir. Bu maddi yardımdan temdihi kaldırılım. Olay bu. Onu kaldıracağımıza ve reel rakamlarda anlaşacağımıza inanıyorum. O da Galatasaraylı. Biz, Galatasaray'da bir taşı bir metre ileri götüren herkese teşekkür ederiz." diyerek sözelrini tamamladı.

SPONSORLUK ANLAŞMASI İMZALANDI

Türk Telekom Arena'da düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Okan Böke, Jeunesse Global Türkiye, Avrupa İş Geliştirme ve Event Direktörü Luigi di Salvo, Jeunesse Global Türkiye, Balkanlar ve Kıbrıs Genel Müdürü Devrim Hamaratlar katıldı.

Anlaşmaya göre Jeunesse'nin ismi sarı-kırmızılı futbol takımının tozluğunda yer alacak.

Anlaşmanın önemine vurgu yapan Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, "Galatasaray'da da kısa ve uzun vadede mutlaka e-pazarlamayı faaliyete geçirmek istiyoruz. Bu konuda taraftarlarımızdan talepleri alıyoruz. Mutlaka dijital pazarda etkin olarak yer alacağımızı bu vesileyle iletiyorum. Dünya çapında bir firmayla sponsorluk anlaşması imzalıyoruz. Dünyada çok büyük statlara isim sponsorluklarını verdiler. Totalde 4 milyon liralık gelir var. Türkiye'de sponsorluk gelirlerinin düştüğü bu dönemde bunu değerli görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Jeunesse Global Türkiye, Avrupa İş Geliştirme ve Event Direktörü Salvo ise anlaşmadan gurur duyduklarını anlatarak, "Bu endüstrideki en popüler ve en hızlı büyüyen şirketiz. 145'ten fazla ülkede operasyonumuzu yürütmekteyiz. Marka partnerlerini seçerken sıkı politika uyguluyoruz. Kazanan takımlarla çalışmak istiyoruz, çünkü biz kendi sektöründe kazanan bir takımız. Bu işe girdikten 6 yıl içinde 1 milyar dolarlık bir ciroya ulaştık. Sadece popüler futbol takımlarıyla partnerlik yapıyoruz. Avrupa'da aldığımız çok fazla teklif içinden Galatasaray'ı seçtik." şeklinde konuştu.

Jeunesse Global Türkiye, Balkanlar ve Kıbrıs Genel Müdürü Hamaratlar da dünyanın en hızlı büyüyen şirketi olduklarını aktararak, "Tarihi bir gün bizim için. Avrupa'da ve Türkiye'de çok fazla teklif vardı ama en fazla bilinirliği olan Galatasaray'ı tercih ettik. Böylece, 2,5 yıllık, 4,5 milyon liraya denk gelen bir anlaşmaya imza attık." ifadelerini kullandı.