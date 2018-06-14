NASA’nın Mars’taki keşif aracı Opportunity, bir süredir gezegendeki kum fırtınalarını mücadele ediyordu. Güneş panelleri ile çalışan araç, bu fırtınaların ortasında enerji ihtiyacını karşılayamıyor ve bataryaları günden güne daha kötü duruma geliyordu.

NASA’dan beklenen açıklama geldi ve 15 yıldır görev yapan Opportunity ile bağlantı kurulamadığı bildirildi. Keşif aracının bataryalarının artık kritik seviyeye ulaştığı ve görev saati dışında bütün fonksiyonlarını kapattığı tahmin ediliyor. Eğer güneş panelleri yeteri kadar enerji toplayamazsa bu şekilde kalmaya devam edecek.

Mars’ta gerçekleşen kum fırtınası hafife alınacak türden değil. Gezegenin neredeyse çeyreği üzerinde gerçekleşiyor. Eğer Opportunity zarar görmemiş bir haldeyse bir süre sonra tekrar aramıza geri dönebilir. Keşif aracı, 2007’de de sert bir fırtınadan kurtulmayı başarmıştı.