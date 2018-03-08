HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Karatay şıklığıyla tüm bakışları üzerinde topladı.



Filmin yıldızı Aslantuğ, çekimler sırasında çok güzel hatıraları arkalarında bıraktıklarını ve takdirin seyirciye ait olduğunu söyledi.





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