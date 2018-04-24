Küresel internet televizyon ağı Netflix'in CEO'su geçtiğimiz yıl aldığı öedeme ile tabiri caizse bir servetin sahibi oldu. CNN Money'de yer alan habere göre, Netflix'in CEO'su Reed Hastings geçtiğimiz yıl 24.4 milyon dolar (yaklaşık 100 milyon TL) kazandı.
Hastings'in aldığı hiper maaş haber olunca ABD medyası, Netflix bu maaşı çıkarmak için şimdi abonelerine zam yapıyor yorumlarında bulundu...
Hastings'in 2017'deki kazancı bir önceki yıla oranla yüzde 5 arttı. Yıllık maaşı 850 bin dolar olan CEO gelirinin çoğunu endirekt ödemelere borçlu. Zira Hastings geçtiğimiz yıl görevi gereği sahip olmaya hak kazandığı hisseler sayesinde 23.5 milyon dolar kazandı. Netflix'in üst düzey yöneticilerine tanıdığı 'hisse senedi opsiyonu' çalışanların önceden belirlenmiş bir fiyat ve zamanda şirket hisseleri almasına veya satmasına izin veriyor. Hastings'in 23.5 milyon dolarlık geliri de opsiyon ile sağlanıyor.
MAAŞI DÜŞÜYOR, GELİRİ ARTIYOR
2018'de maaşı 850 bin dolardan 700 bin dolara düşürülecek olan 57 yaşındaki CEO, 'hisse senedi opsiyonu' ile bu yıl 28.7 milyon dolar kazanacak.
NETFLİX'E ZAM MI GELİYOR?
Son iki yılda iki defa ücretlerine zam yapan Netflix, yeni bir ücret artışına hazırlanıyor. Zira En çok kazanan CEO'lar listesinde üst sıralarda yer alan Hasting, geçtiğimiz günlerde platformun ücretlerine zam gelebileceği imasında bulunmuştu.
2018'in ilk 3 ayında yaklaşık 7.5 milyon yeni abone edinen platformun en yetkili ismi Hastings, Netflix'in artan rekabet ortamındaki liderliğini pekiştirmek için yeni yatırımlar yapmaya mecbur olduğunu ancak bundan sonra kullanıcılarından daha fazla ücret talep edebileceğini belirtti.
Yatırımcılara seslenen CEO, "Önce kullanıcılarımızın görmek isteyeceği içerikler üreterek bu hakkı kazanmamız lazım" ifadelerini kullanmıştı. Hastings sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Eğer bu konuda başarılı olursak, kullanıcılarımızdan daha fazla ücret ödemelerini izleyebiliriz."
Hastings'in bu açıklaması, Netflix'in kısa vadede olmasa da bu yıl içinde bir ücret artışı kararı vermeye hazırlandığı şeklinde yorumlandı.
ABONE SAYISI 125 MİLYONA ULAŞTI
Geçtiğimiz günlerde 2018 yılının ilk çeyrek rakamlarını açıklayan şirket toplam kullanıcı sayısının 125 milyona ulaştığını duyurmuştu.
Aynı açıklamada gelirin, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 3,7 milyar dolara yükseldiği bildirilmişti. Firmanın geliri geçen yılın ilk 3 ayında 2,64 milyar dolar olmuştu.
NTV
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