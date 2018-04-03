Şarkıcı Nez, önceki akşam Nişantaşı’nda düzenlenen bir etkinlikte yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Cadde'de yer alan habere göre, geçtiğimiz şubat ayında Eylem Server Ünüvar’dan boşanan şarkıcı, “Tekrar nikah masasına oturmak ister misiniz?” sorusuna, “Gencim, güzelim ve sağlıklıyım. Bu işler kısmet işi, hayırlısı” yanıtını verdi.