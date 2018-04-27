Nike, ürünlerini kullandığı bir bilişim şirketi tarafından yazılım lisans anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle dava edildi. Mahkemeye sunulan dava dosyasında, Nike’ın şirket tarafından geliştirilen yazılımları ‘kırılmış anahtarlar’ aracılığıyla korsan olarak kullandığının saptandığı iddia edildi.

California’da açılan davada şikayetçi olan Quest, şirketler için birçok servis sunan bir veri tabanı şirketi. Şirket, kurumsal çözümlerini lisansladığı Nike’ı yazılımlarının yasa dışı şekilde kopyalamak ve korsan şekilde kullanmakla suçluyor.

Quest’in iddiasına göre, şirket Nike ile yazılımlarını korsan olarak kullanmayı bırakması ve lisans ücretini ödemesi için iletişime geçti ancak talebine karşılık bulamadı.

Quest, buradan tamamını okuyabileceğiniz iddia dosyasında Nike’ı şu cümlelerle itham ediyor: “Nike, Quest Yazılım Ürünleri için gerekli lisans ücretlerini Quest’e ödemeyerek lisans anlaşmasını ihlal etmiş ve etmeye devam etmektedir.”

Teknoloji şirketi, Nike’ın lisans ücretini ödememek için yazılımın orijinalliğini kontrol eden sistemi devre dışı bırakan bir yazılım kullandığını ve bunu dağıttığını da iddialarına ekliyor. Quest, mahkemenin iddia edilen lisans ihlallerinden ve korsan kullanımdan meydana gelen maddi zararı saptamasını talep ediyor.

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