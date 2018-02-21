HMD Global adıyla Nokia'ya bağlı olarak çalışan ve firmanın akıllı telefonlarını üreten şirket, yılın 3. çeyreğinde yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürebilir. Şimdilik Nokia 8 Pro adıyla anılan bu gizemli telefon için ilk detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

İddialara göre HMD Global, yeni Nokia'da Snapdragon 845'i deniyor. Daha evvel Carl Zeiss optik özelliğine sahip Penta lens taşıyacağı sızdırılan Nokia 8 Pro'nun, en üst seviye akıllı telefonlarla eşdeğer özellikler ile donatılacağı tahmin ediliyor.

Cihazın "Pro" olarak anılmasının altında yatan neden ise kamera özellikleri olabilir. Son yıllarda kamera performansıyla iddialı akıllı telefonlara imza atan Finli şirket, Nokia 8 Pro'da da bu yaklaşımdan vazgeçmeyecek.