‘BİRLİKTE ÇALIŞMAMAYA ÇALIŞACAĞIM’

HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Nurseli İdiz’le Erhan Yazıcoğlu’nun arası, İdiz’in alkolle tetiklenen bipolar bozukluk hastalığı nedeniyle ‘Aşk-ı Memduh’ oyununun ikinci perdesine çıkamaması üzerine açılmıştı.



Yazıcıoğlu, “Bu kadar kişinin de ekmeğiyle oynuyor. O yüzden affetmeyeceğim. Birlikte çalışmamaya çalışacağım” diyerek İdiz’i kadrodan çıkarmıştı.

‘BİRBİRİMİZE HAKARET ETMEMİŞTİK’

Sanat hayatındaki 50’nci yılı 12 Mayıs’ta özel bir geceyle kutlamaya hazırlanan Yazıcıoğlu, İdiz’e zeytin dalı uzatıp gecede şarkı söylemesi için teklif götürdü.



İdiz, teklifi kabul ederken Yazıcıoğlu ise konuyla ilgili, “Birbirimize hakaret etmemiştik, çok utanılacak laflar söylememiştik. O da hatasını anladı” diye konuştu.