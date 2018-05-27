Cadde'nin haberine göre, MESAM’la kesinlikle ilgilenmediğini söyleyen Orhan Gencebay, “Bakanlığımız geçici yönetim kurulu atadı. Onlar yaklaşık üç aydan beri genel kurulu hazırlıyor. Kesinlikle benim müdahalem yok. Genel kurul yapılacak ama ben gitmeyeceğim. Arif Sağ’ın söyledikleri son derece yanlıştı. Başkaları da bunu çarpıttı. O insanların dürüst olduğuna inanmıyorum. Ben şerefimle ve onurumla yaşadım. Öyle de öleceğim” şeklinde konuştu.

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