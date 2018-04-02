Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in baba olacağı haberleri, eylül ayında magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kısa bir süre sonra hakkında çıkan iddiaları doğrulayan oyuncu, sevgilisi Feyza Aktan'ın hamile olduğunu açıklamıştı.

Çevresine sürekli kız çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Özcan Deniz, ufak bir sürprizle karşılaşmış ve erkek bebek babası olacağını öğrenmişti.

Özcan Deniz'in oğluna vereceği isim belli oldu. Duymayan Kalmasın programının haberine göre, Özcan Deniz ve Feyaz Aktan'ın oğlunun adı Kuzey olacak.

8 MART'TA EVLENDİLER

Öte yandan, çiftin ne zaman evleneceği konuşulurken Özcan Deniz bir sürpriz yapıp ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sevgilisi Feyza Aktan ile nikâh masasına oturmuştu. Nikâh, Özcan Deniz'in Zekeriyaköy'deki villasında gerçekleşmişti. Yalnızca 15 kişinin katıldığı törende çiftin şahitleri ise aile dostları olmuştu.



Haziran ayında düğün yapmayı planlayan çift, düğünden sonra oğulları Kuzey ile birlikte balayına çıkacak.