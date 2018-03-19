HT Magazin'de yer alan habere göre, Zekeriyaköy’deki evlerinde aile arasında yapılan sade tören sonrası balkona çıkıp muhabirleri selamlayan çift, nikâh fotoğraflarını basına servis etti.



Anne-baba olmaya hazırlanan ve mutlulukları yüzlerine yansıyan ikilinin siyah renk tercihleri dikkatlerden kaçmadı.



SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Feyza Aktan, sosyal medya hesabında kullanıcı adını Feyza Deniz olarak değiştirdi. Feyza Deniz'in, Aktan soy ismini kullanmaması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca Feyza Deniz, sadece Özcan Deniz'in ailesini takip ediyor.

"OĞLUMUN HER ŞEYİ TAMAM"

Tek başına alışveriş yaparken görüntülenen Özcan Deniz, “Doğuma az kaldı. Biraz alışveriş yaptım. Çocuk alışverişi değil, oğlumun her şeyi tamam” demişti.

Erkek bebek bekleyen ve doğumun Türkiye’de olacağını açıklayan Deniz, bebeğin ismiyle ilgili sorular üzerine, “İki tane isim arasında kavgamız var, birinden biri olacak. Tuğla gibi bir isim olmayacak, ikisi de şık” diye konuşmuştu.

70 BİN TL'YE BEBEK ODASI

Çift bir buçuk ay sonra çocuklarını kucaklayacak. Özcan Deniz,oğlu için kesenin ağzını açmış. Daha önce Pelin Karahan, Şahan-Selin Gökbakar, Hakan-Eveliza Kosi''in de tercih ettiği bir firmayla anlaşarak oğlunun odası için 70 bin lirayı gözden çıkarmış. Bebeğin odası, arabası, her şeyi hazırmış.

Öte yandan Posta'nın haberine göre; Feyza Aktan'ın giydiği siyah elbisenin Aslı Enver'in başrolde olduğu İstanbullu Gelin dizisinde giydiği ortaya çıktı.



Bilindiği üzere, İstanbullu Gelin'in başrol oyuncularından Özcan Deniz dizide Aslı Enver ile evli.