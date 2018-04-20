Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği kupa derbisinde çıkan üzücü olaylar, futbolun önüne geçti. Yarıda kalan derbinin oynanan dakikalarında ise Beşiktaş sahada 10 kişi ile mücadele ediyordu... Gazete Habertürk'ün haberine göre karşılaşmanın 30. dakikasında Josef de Souza’nın bileğine yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Mete Kalkavan direkt kırmızı kartla tecrübeli oyuncuyu oyundan attı.

Bu karar sonrasında Portekizli oyuncu ve takım arkadaşları uzun süre bu karara itiraz ettilerse de durum değişmedi. Sahayı terk eden Pepe bu defa Fenerbahçe’nin yedek kulübesinde bulunan Fernandao ile kapıştı. Araya giren diğer oyuncular ve teknik heyet elemanları tartışmayı fazla büyümeden yatıştırdılar. Pepe iki maç ceza alması halinde Beşiktaş’ın Galatasaray ile oynayacağı derbide forma giyemeyecek.

BÜLENT YAVUZ: OFSAYT KRİTİK KIRMIZI DOĞRUYDU

Hakem Mete Kalkavan oyunu oynatabilme adına prosedürü doğru bir şekilde uyguladı. Ancak yedek kulübesinin etrafındaki seyircinin teknik kulübeye müdahalesi oradaki güvenlik güçlerine ait. Zaten farkında bile değildi. Ta ki Şenol Hoca yaralanıncaya kadar. Kalkavan olay yerinde manzarayı görünce yardımcılarını yanına alıp soyunma odasına gitti. Bu şartlar altında oyuna devam edemezdi. Etseydi daha büyük hadiseler olabilirdi. ‘Bu müsabakanın akıbeti ne olacak?’ derseniz. O da TFF yönetiminin kararınca şekillenecek. Ama ‘Fenerbahçe’ye büyük bir ceza gelecek’ diye düşünüyorum. Müsabakanın tatil edildiği dakikaya kadar olan bölümündeki hakem performansı bana göre başarılıydı. 10. dakikada Babel’in attığı bir gol var. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırması kritik bir karar gibi geldi. Hakemin bunda günahı yok. Bunun dışında 29. dakikada Pepe’nin kırmızı kartla oyun dışı kalması son derece doğru bir karardı.