Peş peşe ikinci aile katliamı! 8 yaşındaki çocuktan intihar saldırısı!

Dün sabah tarihinin en kanlı terör saldırılarından birini yaşayan Endonezya, bugüne de bir intihar saldırısıyla başladı.

Surabaya kentindeki polis merkezini hedef alan saldırıda iki motosikletin kullanıldığı belirtilirken, saldırıyı bir önceki gün kiliselere düzenlenen saldırıya benzer bir şekilde bir ailenin gerçekleştirdiği açıklandı.

Saldırıyı gerçekleştiren 4 kişilik ailenin içerisinde 8 yaşında bir kız çocuğunun da olduğu belirtilirken, çocuk patlamadan yaralı olarak kurtuldu.

Saldırıda 4'ü polis 10 kişinin yaralandığı ifade edildi.

KİLİSEYE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Endonezya'nın Surabaya kenti dün sabah saatlerinde bir başka aile tarafından üç ayrı kiliseye düzenlenen saldırılarla sarsılmıştı.

Saldırıları anne, baba ve beş çocuklarının gerçekleştirdiği anlaşılmış, saldırıyı terör örgütü DEAŞ'a bağlılık yemini eden Cemaat Anşarut Dulah (JAD) adındaki örgüt üstlenmişti.

Saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi de yaralanmıştı.

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