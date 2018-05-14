Endonezya: İntihar saldırılarını düzenleyen aile 'Suriye'den döndü'

- Reuters Saldırıların sorumluluğunu IŞİD üstlendi.

Endonezya'da kiliselere düzenledikleri intihar saldırılarında en az 13 kişinin ölümüne neden olan aynı aileden altı intihar saldırganının, Suriye'den ülkeye döndüğü belirtildi.

Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi.

Endonezya'nın ikinci büyük kenti Surabaya'da bir anne ve iki kızı bir kilisede kendilerini havaya uçururken, baba ve iki oğlu da iki farklı kiliseyi hedef aldı.

Emniyet Genel Müdürü Tito Karnavian, saldırganların IŞİD'den ilham alan Cemaah Ansharut Daulah (JAD) örgütüne üye olduklarını belirtti,

Polis, saldırganların Suriye'den geri dönen yüzlerce Endonezyalı arasında olduğun söyledi. Ailenin Suriye'deki faaliyetleri konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

40'dan fazla kişinin de yaralandığı bombalı saldırılar, ülkede 10 yıldan uzun süredir düzenlenen en kanlı eylem oldu.

Aile saldırıyı nasıl düzenledi?

Polis, kimliği Dita Futrianto olarak açıklanın babanın yerel bir JAD hücresinin başında olduğunu söyledi.

Futrianto'nun önce eşi Puji Kuswati ve iki kızlarını Diponegoro Endonezya Hristiyan Kilisesi'ne bıraktığını ve biri 9, diğeri 12 yaşında olan kız çocuklarının ve annenin üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirdiklerini açıkladı.

Futrianto'nun daha sonra buradan uzaklaşıp, bomba yüklü aracını bir başka kiliseye sürdüğü, 16 ve 18 yaşlarındaki iki oğlunun da motorsikletlerle bir diğer kiliseyi hedef aldığı belirtildi.

Associated Press Haber Ajansı'na konuşan bir görgü tanığı anne Puji Kuswati'nin elindeki iki çantayla içeri girmeye çalıştığını anlattı ve "Birden bir sivile sarıldı ve bomba infilak etti" dedi.

- EPA A burnt-out car in front of one of the bombed churches in Surabaya

Daha sonra neler yaşandı?

Daha sonraysa AFP Haber Ajansı'na göre Surabaya'daki bir apartman dairesinde başka bir bomba patladı ve bu olayda da üç kişi öldü.

Polis yetkilileri apartman dairesinde ölenlerin saldırgan olduğunu açıkladı.

Bu patlamanın diğer saldırılarla ilişkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Yetkililer, diğer kiliseleri hedef alan saldırıların da engellendiğini belirtti.

Polis ayrıca Batı Java Bölgesi'ndeki Cianjur'da JAD üyesi olduğundan şüphelenilen dört kişinin öldürüldüğünü, iki kişinin de tutuklandığını bildirdi.

- Reuters Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo (sağda) olay yerini ziyaret etti.

Bu, IŞİD'in Endenezya'da üstlendiği en kanlı saldırıydı. Örgüt, başent Jakarta'da dört sivilin patlamalarda öldüğü ve silahlı çatışmanın çıktığı ilk saldırısını iki yıl önce üstlenmişti.

2002'de, El Kaide bağlantılı militanların Bali Adası'ndaki bombalı saldırısında 200'den fazla kişi ölmüştü.

Mayıs 2005'te de, Sulawesi Adası'ndaki bombalı saldırılarda 22 kişi ölmüş, bundan altı aydan kısa bir süre sonra da Bali'daki bir intihar saldırısında 20 kişi hayatını kaybetmişti.

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