'Arif V 216'nın 'Robot 216'sı , 'Fi'nin Can Manay'ı Ozan Güven, 2017'nin son aylarında bir çikolata markasının reklam filminde oynamış, 1.5 milyon lira kazanmıştı.

Bir su firmasının tanıtımını yapmak için 2 milyon lira isteyen Ozan Güven, yine para bastı. Bu kez bir banka ile anlaşma imzalayan Güven, geçen hafta serinin ilk filmi için kamera karşısına geçti.

Posta'nın haberine göre, Ozan Güven'in bankadan 1.5 milyon TL aldığı iddia edildi. Güven, yaz sonuna doğru serinin devam filmi için kamera karşısına geçecek.