MotoGP takımlarından Repsol Honda, kariyerinde 3 şampiyonluğu bulunan Ducati'nin İspanyol pilotu Jorge Lorenzo ile 2019 ve 2020 sezonları için anlaştıklarını açıkladı.

Repsol Honda takımından yapılan açıklamada, MotoGP Dünya Şampiyonası'nı 4 kez (2013, 2014, 2016, 2017) kazanan Marc Marquez'in yeni takım arkadaşının Jorge Lorenzo olacağı belirtildi.

MotoGP kariyerine başladığı Yamaha takımıyla 2010, 2012 ve 2015'te şampiyonluğa ulaşan ancak son 2 yıldır yarıştığı Ducati'de beklentileri karşılayamayan Lorenzo ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Yamaha'da 44 MotoGP zaferi bulunan 31 yaşındaki Lorenzo, Ducati'de start aldığı 24 yarışta yalnızca bir kez birinci olabildi.