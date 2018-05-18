Ried - Hartberg maçı öncesi rakamlar

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Ried, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Hartberg takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. 57 puanlı Ried 3. sırada bulunuyor, Hartberg 59 puana sahip ve 2. sırada. Ried, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Hartberg, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 139. İddaa'da Ried kazanır 1.55, berabere biter 3.50, Hartberg kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Ried son haftadaki Kapfenberg müsabasında 2-0 kazandı.

Hartberg, Austria Lustenau karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Ried, evinde 11 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 36 gol atıp 16 gol yedi.

Hartberg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Hartberg, deplasmanda 25 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.