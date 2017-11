Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, düzenlediği basın toplantısında ligde kalan tüm maçları kazanmak için mücadele edeceklerini belirterek, "Birden bire oyun sistemini değişmemiz takıma zarar verebilir. Kazanmak için her türlü riske gireceğiz ama akıllı şekilde gireceğiz bu riske" dedi.



Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde düzenlediği toplantıyla basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Trabzonspor'a geldiği günle şu anki takım arasında farkı değerlendiren ve Antalya kampının yararlı geçtiğini belirten Çalımbay "Biz buraya geldiğimizde baya sıkıntılar yaşadık. Takımı tanımıyorduk. Geldikten iki gün sonra Malatyaspor maçı oynadık. O maç bu hafta olsaydı çok farklı olurdu. Şimdi takımı bir ayda tanıdık. O zamanla şimdiki arasında takımı tanıma açısından çok büyük fark var. Bir ayı dolu dolu yaşadık. Bence Antalya en yararlı kamplardan bir tanesiydi. Eksiği olan arkadaşlarımızla beraber çalıştık. Yükleme yapmamız mümkün değildi. Ligin ilk yarısının artık neredeyse sonuna geliyoruz ve bu nedenle belli bir ölçüde antrenman yaptık. Daha çok motivasyon şeklindeydi. Ancak Hubocan ve Kucka´yı henüz hiç göremedim. Bir türlü beraber olamadık. Ama yine de bir ay çok verimli geçti ve daha da iyi yerlere geleceğiz" dedi.



"YAZILAN İSİMLERLE TEMASIMIZ YOK"

Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak konuşan ve basında çıkan haberlerle alakalarının olmadığını ifade eden Çalımbay şöyle konuştu:



"Biz ne bir oyuncu ile görüştük ne de gittik bir oyuncuyu özellikle seyrettik. Basında çıkan çoğu şeyle bir alakamız yok. Şu an altı tane lig maçımız ve Türkiye Kupası maçımız var. Onlarla ilgileniyoruz. Yazılan isimlerle temasımız yok. Şu an ki kadromuzla yolumuza devam etmek istiyoruz çünkü altı tane oynayacağımız maç var. Bunları iyi bitirmemiz gerekiyor. Transfer olaylarının çoğu asılsız isimler. Yönetimimizle zaman zaman konuşmalarımız oluyor ama şu an yeri ve zamanı değil. Kendimize göre rapor hazırlayacağız ve başkanımıza vereceğiz. Yardımcılarım ve ben maç bir çok maç izliyoruz. Arkadaşlarımızı her yere gönderdik. Ama bizim şu an net bir şekilde belirlediğimiz bir isim yok. Şu anki kadro ile de gidebiliriz bunu zaman gösterecek. Ama şunu alacağız, bunu alacağız gibi net bir şeye girmedik. Önce altı tane maç ve kupa maçı bizim için çok önemli. Erzurumspor maçını asla hafife almıyoruz. Onları ikinci lig takımı gibi görmüyoruz"



"GOL YEMEMEK ÇOK GÜZEL"

Bundan sonra daha dikkatli olacaklarını kaydeden Çalımbay, "Gol yememek çok güzel. Bizim takımımızın her takıma gol atacağına inanıyorum yeter ki biz gol yemeyelim. Bugüne kadar gol yemiş bir Trabzonspor vardı. Ama sadece bunu defansa yüklememek gerekiyor. Defans yapıyorsak tam takım olarak bunu yapmamız gerekiyor. Öndeki arkadaşımızın da defans yapmamız gerekiyor. Kayserispor maçında ofansta biraz daha verimli olabilseydik belki karşılaşmadan istediğimiz şekilde ayrılabilirdik. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Kayserispor maçında Onazi´nin çıkması da bizim için bir dezavantaj oldu. Bundan sonra hem gol yemeyip hem atmamız gerekiyor" diye konuştu.



"ORTA SAHAMIZDA SIKINTI VAR"

Son günlerde bazı sakatlıklardan ötürü orta sahalarında sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Çalımbay şunları söyledi:



"Keita ile ilgili biz, onu gördük. Çok genç bir arkadaşımız. Yabancı hakkına baktığımızda ona kullanma şansımız az. O'nu bundan sonra izleyeceğiz. Burada kalma şansı varsa kalabilir. Ama şu an net bir şekilde takıma alma şansımız yok. Kendisi ile nasıl bir anlaşma yapıldı bilmiyorum henüz A Takım seviyesinde değil. Bizim getirdiğimiz disiplin kataloğunda gereksiz kart görüldüğü zaman belli bir ceza zaten verilecek. Bu Rodallega da olsa, başkası da olsa fark etmiyor. Şu an orta sahamızda biraz sıkıntımız var. Kucka´nın sakatlığı, Okay´ın cezası, Olcay´ın cezası nedeniyle biraz sıkıntımız var. Bugün de Sosa´nın biraz rahatsızlığı çıktı. Kucka´nın oynayıp oynamayacağı belli değil. Bizim bu maçları çok iyi bitirmemiz gerekiyor. Osmanlıspor maçını kendi sahamızda çok iyi bitirmemiz gerekiyor. Yani maçı kazanmamız gerekiyor. Galatasaray maçında da Kayserispor maçında da eksiğimiz vardı ama mazeret yok"



"BU ARA BURAK YILMAZ'A YARADI"

Deneyimli forvet oyuncusu Burak Yılmaz'ın durumuna ilişkin soru üzerine Çalımbay şu yanıtı verdi:



"Burak şu anda çok iyi durumda ve bu ara en çok Burak´a yaradı. Şu ana baktığımızda bir sorunu yok. Cumartesi kampa girmeden önce kendisi ile görüşüp bir karar vereceğiz. Kesinlikle ne kimse ile görüştük ne de başka bir durum var. Sosa ile ilgili bir konuşmamız da yok. O işlere şu an hiç girmiyoruz. Kadro yapmakta herkes sağlam olduğunda zorlanacağız. Gerçekten inanılmaz bir yığılma var. Baya zor olacak. Ama çalışmayan, antrenmanda kendini vermeyen arkadaşların takımda oynama şansı yok. Ben nasıl işimi yapıyorsam, siz nasıl işinizi yapıyorsanız onlar da yapacak. Çalışan arkadaşımız kazanır. Bizim için tüm oyuncularımız eşittir. Bizim kadro yapmamız zaman zaman güçleşecek. 21 kişiyi çıkartmak bile bazen güç olabilir. Bazı arkadaşlarımız oynamayabilir ama herkes iyi oyuncu. Önemli olan kapasitelerini en üst seviyeye çıkarmak. Mustafa Akbaş´ın maç oynaması mümkün değil, Kucka´nın ise durumu bugün netleşecek"



"KAZANMAK İÇİN HER TÜRLÜ RİSKE GİRECEĞİZ"

Kazanmak için her türlü riske gireceklerini kaydeden Çalımbay "Geniş bir zamanda oynamak gerekiyor. O şansı bulamadık. Onun için de birden bire oyun sistemini değişmemiz takıma zarar verebilir. Kazanmak için her türlü riske gireceğiz ama akıllı şekilde gireceğiz bu riske. Hem futbolculuk hayatımda, hem de antrenörlük hayatımda bu kadar transfer hiç görmedim. İnanılmaz transfer yaptı takımlar. Bence buradaki kararı verecek olan yönetimlerdir. Yönetimler kendi gücüne göre transfer yaparsalar sıkıntı yaşamazlar. Belki de klasik olan bir şey ama bizim artık altyapıdan oyuncu çıkartmamız gerekiyor. Biz üç tane oyuncu aldık altyapıdan üçünde de potansiyel var. Zaten Trabzon´dan oyuncu çıkmama şansı yok. Bir tek Trabzonspor´u kast etmiyorum. Ümit milli takımda görev yaparken en çok oyuncu aldığımız yer Karadeniz bölgesiydi. Burada büyük bir potansiyel var. Milli maçlar bitti Avrupa Şampiyonası başlayana kadar kocaman bir zaman var. Geçmişten ders alırsak önümüze daha iyi bakarız" diyerek sözlerini noktaladı.

