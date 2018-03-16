Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustadter ve eşi Mona Neustadter, önceki akşam Asmalımescit’teydi. HT Magazin'in haberine göre, çift, kaldıkları otelden araçlarını alırken, Mona Neustadter kapüşonunu yüzüne kadar çekti.

Araca bindiğindeyse torpido kısmına eğilerek gizlendi. Ünlü futbolcu eşinin tavırları karşısında ne yapacağını şaşırıp kahkaha atmaya başladı.