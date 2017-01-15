SAĞLIK HABERLERİ
15 OCAK 2017
SAĞLIK

Palm yağının zararları nelerdir?

15 Ocak 2017 Pazar, 10:42:32 İHA

Dr. Muammer Yıldız da palmiye yağının toksik ve kanserojen olduğunu bildirip, bu ürünü ihtiva eden yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini söyledi

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    Palm yağı, palm meyvesinden ve palm meyvesinin içindeki çekirdeğinden olmak üzere iki şekilde yapılır. Her iki türü de çok lezzetlidir ve Hindistan ve Malezya gibi tropikal iklimlerde yetişir. 

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    Palmiye yağı olarak da bilinen palm yağı kalorisi yüksek ve doymuş yağ açısından da zengin bir yağdır. Palm yağı margarin yapımı, kızartma yağı ve yemek pişirme yağı olarak kullanılır. Palm yağının sağlık üzerinde çeşitli zararları mevcuttur. İşte bazıları;

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    PALMİYE YAĞI KANSER YAPABİLİR 

    Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından hazırlanan raporda palmiye yağının kansorojen olduğunu duyurdu. Dr. Muammer Yıldız da palmiye yağının toksik ve kanserojen olduğunu bildirip, bu ürünü ihtiva eden yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini tavsiye ediyor ve sözlerine şöyle devam ediyor;

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