Elma
SAĞLIK

Kabuğuyla yenen elma kanserden koruyor...

Uzmanlar, elmanın kabuğuyla tüketildiği takdirde kanserden koruduğunu söyledi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:00:41 Güncelleme: 14:17:49

İçeriğindeki zengin vitamin ve mineraller ile adeta şifa deposu olan elmanın birçok hastalığın doğal ilacı olma özeliği bilinirken, uzmanlar, elmanın kabuğuyla tüketildiği takdirde kanserden koruduğunu söyledi.

Diyetisyen Fatma Baysal, vitamin deposu olan elmanın kabuğuyla birlikte tüketilmesi gerektiğini söyledi. Baysal, kabuğuyla tüketilen elmanın birçok kanser türünden koruduğunu ifade ederek, "Tüketebileceğimiz en sağlıklı besinlerden biri olan elma, zengin vitamin ve mineral içeriği ile birçok hastalıktan koruyucu etkiye sahiptir. İçerdiği yüksek miktarda C vitamini ile antioksidan etki gösterir ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Elma, antioksidan içeriği en yüksek meyvedir" dedi.

Diyetisyen Fatma Baysal, "Kabuğu C vitaminin büyük çoğunluğu elma kabuğunda bulunduğu için elmanın çok iyi yıkanıp tarım ilacı kalıntılarından arındırıldıktan sonra kabuğuyla beraber tüketilmesinde fayda vardır. Besinlerin sindirim sistemine hızla ilerlemesini sağlayarak kabızlık şikayetlerini gidermeye yardımcı olur. Elma kabuğunun alt kısmında ise çözünür posa olan pektin bulunmaktadır. Bu içeriği ile ise ishali önleyici etkisi vardır" şeklinde konuştu.

Elmanın birçok hastalığı da ayrıca önleyici etkisi olduğunu kaydeden Baysal, şöyle devam etti: "Elma kalp hastalıklarını önlemede olumlu etki gösterir. İçerdiği kuersetin ve C vitamini sayesinde, kolon kanseri ve akciğer kanseri başta olmak üzere kansere yakalanma riskini azaltır. Elma kabuğunda bulunan çözünmez posa su tutarak sindirim yolunun temizlenmesini sağlar, kolon kanseri riskini azaltır. Yapılan çalışmalarda elma tüketen bireylerin daha düşük kan glikoz seviyelerine sahip olduğu, bu sayede tip 2 diyabet riskinin azaldığı görülmüştür. Elma yağ, kolesterol ve sodyum içermez. Posa içeriği sayesinde her öğünden önce bir elma yemek tokluk hissini arttırır, fazla yeme eğilimini azalmaktır. Bu sayede hem iştah hem de kilo kontrolü sağlar. Aynı zamanda cildin taze ve güzel kalmasını sağlar. 1 büyük boy elma 34 gram karbonhidrat, 1 gram protein, yüzde 8 oranında C vitamini, yüzde 20 oranında posa ve 260 miligram potasyum içerir. Beslenmemizde mutlaka elmaya yer verelim ve her gün mutlaka 1 tane elma tüketelim."

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