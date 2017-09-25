Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar oynanacak?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta 16 maç oynanacak. İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak maçlar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTANIN MAÇLARI

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA ŞampiyonlarLigi'nde ikinci hafta maçları yarın başlayacak.

Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta karşılaşmaları, yarın ve 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu'ndaki ikinci maçında, yarın saat 21.45'te Almanya'nın Leipzig takımını konuk edecek.

Ligde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Tottenham (İngiltere)

21.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

21.45 Monaco (Fransa) - Porto (Portekiz)

21.45 Beşiktaş - Leipzig (Almanya)

21.45 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

21.45 Napoli (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)

21.45 Spartak Moskova (Rusya) - Liverpool (İngiltere)

21.45 Sevilla (İspanya) - Maribor (Slovenya)

27 Eylül Çarşamba:

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Roma (İtalya)

21.45 Juventus (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)

21.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Barcelona (İspanya)

21.45 Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

21.45 Anderlecht (Belçika) - Celtic (İskoçya)

21.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)

21.45 CSKA Moskova (Rusya) - Manchester United (İngiltere)

21.45 Basel (İsviçre) - Benfica (Portekiz)