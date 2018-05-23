Geçtiğimiz günlerde Samsung Foundry Forum 2018’de açıklamalarda bulunan firma, üreteceği yeni nesil çiplerle ilgili bilgiler verdi. Bir DNA ipliği bile 2 nanometre civarlarında bir genişliğe sahipken Samsung, 3 nanometrelik çipler için üretim süreci planları olduğundan bahsetti.

Samsung, bu yıl 7 nanometrelik çip üretmeye başlayacak ve EUV teknolojiisi ilk kez kullanılmaya başlanacak. Geliştirilecek olan 5 nanometrelik çipler ise daha az enerji tüketecekler. Böylece telefonların sarj süreleri daha uzun olacak. 4 nanomotrelik çiplerde de daha az enerji tüketmeye yönelik çalışmalar yapılacak. Ayrıca performasta da önemli artışlar sağlanacak. 3 nanometrelik çipler ise GAA denilen bir teknolojinin ürünü olacaklar.

Samsung’un tüm bu yeni geliştirmeleri transistörleri daha karışık hale getireceği için seri üretim maliyetleri de artacak. Firmadan çip maliyetlerinin kullanıcıların cebine yansıyıp yansımayacağına ilişkin bir açıklama gelmedi.