Samsung'un katlanabilir tasarımıyla merakla beklenen Galaxy X için Qualcomm cephesinden yeni haberler geldi. Samsung Galaxy X'un bileşenlerini üreten Qualcomm yöneticilerinden ekran teknolojisi ürün müdürü Salman Saeed, verdiği özel bir röportajda yeni akıllı telefonun ne zaman çıkacağına dair önemli bilgiler verdi.

2018'de katlanabilir Galaxy X'i göremeyeceğimizi dile getiren Saeed, dayanıklılığın halen ana sorun olmaya devam ettiğini dile getirdi. Ekran teknolojisinin cihazın en zayıf tarafı olduğunu belirten Saeed, piksellere güç sağlayan bileşenlerin günümüzde yeterince esnek olmadıklarını söyledi.

Ekran teknolojisi konusunda uzman olan Saeed, sözlerini şöyle sürdürdü: "Katlama noktasında günümüzde kullanılan malzemeler çatlamasa bile katlanmaya karşı tekrar tekrar direnç gösteremiyor. İstenen seviyeye gelmek yılları bulabilir..."

Saeed'in sözleri katlanabilir bir Samsung Galaxy X bekleyenlerde hayal kırıklığı yaratsa da, Güney Koreli teknoloji devinin bu denli ayyuka çıkan katlanabilir akıllı telefon projesini öyle ya da böyle tamamlayacağı ve önümüzdeki sene satışa sunacağı tahmin ediliyor.