Sberbank, 2012 yılında satın aldığı Denizbank'ı, Şubat ayında başladığı görüşmelerin ardından geçtiğimiz günlerde Emirates NBD’ye 3.2 milyar dolar karşılığında sattı.

Sberbank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Herman Gref, bu satışın ardından Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'e bir mektup gönderdi. Birlikte çok başarılı bir 6 yıl geçirdiklerini vurgulayan Gref, bundan sonra da destek için her zaman Denizbank ekibinin yanında olacaklarını ifade etti.

Gref'in Hakan Ateş'e gönderdiği mektup şöyle:



"Sevgili dostum Hakan Bey, DenizBank’taki değerli dostlarım;

Gönderdiğiniz mektup beni derinden duygulandırdı. Her yolun bir başlangıcı var elbette; fakat asıl önemli olan, başına yakışır bir sona varması.

Geriye dönüp baktığımda, altı yıl boyunca birlikte yürüdüğümüz yolda daima birbirimizden ilham aldığımızı, sinerji içinde ortaya onca proje çıkardığımızı ve neticesinde de yine onca başarıyla hikayemizi taçlandırdığımızı görüyor; bütün Sberbank Grubu adına bundan büyük mutluluk duyuyorum.

Bankacı kimliğimle söz konusu başarılara rakamsal açıdan pek çok örnek sıralayabilirim. Ancak duygularını açıkça ifade etmeyi tercih eden bir dost olarak, en yalın haliyle söylemek isterim ki; beraber harika bir altı sene geçirdik.

Farklı ülkelerde olsak da aramızdaki sınırlar aynı vizyonu paylaşmamıza asla engel teşkil etmedi. Farklı ekonomik ortamlarda faaliyetlerimizi sürdürsek de her zaman buluşabildiğimiz ortak bir paydamız oldu. Konuştuğumuz diller farklıydı ama inovatif iş yapma refleksimiz bizi hep birbirimize bağladı. Karşılıklı güvene, saygıya dayalı ve daima başarılarla beslenen bir yolu birlikte yürüdük.

Diğer yandan DenizBank ve Sberbank birlikteliği ilk günden bu yana, müşterilerimizin ötesinde, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler açısından da kilit rol oynadı. Önümüzdeki dönemde de ülkelerimiz arası ekonomik bağları güçlendirecek ve yeni zirvelere taşıyacak daha fazla ortak girişime imza atacağımızdan hiç şüphem yok.

Gerek şahsım gerekse Sberbank ekibinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman destek için yanınızda olacağını bilmenizi isterim. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum."