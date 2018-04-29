Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan sosyal medya hesabından sevenlerini korkutan bir fotoğraf paylaştı. Aniden rahatsızlanan Seda Sayan apar topar hastaneye kaldırıldı. 2. Sayfa Official hesabının haberine göre, Sayan'ın apandisit ameliyatı geçirdiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sayan hastanede çekilen fotoğrafını kendi hesabından paylaştı. İşte Sayan'ın paylaştığı o fotoğraf:

APANDİSİT AMELİYATI OLDU

Seda Sayan'ın apandisit ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Seda Sayan'ın ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.